آغاز جلسه علنی مجلس با بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور دوسوم از نمایندگان آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هئت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

-گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.