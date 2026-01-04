نمایندگان ادوار مجلس: دخالت آمریکا نقض حاکمیت ملی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، هزار و ۱۷۵ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای اظهارات مداخلهجویانه و اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
متن این بیانیه که از سوی محمد فیروزی نماینده دوره نهم مجلس ارسال شده بدین شرح است:
ما نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ایران با استناد به اصول مسلم حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنیم. این اظهارات نقض آشکار اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولتهاست هرگونه تلاش برای نسبت دادن اعتراضات و مطالبات مدنی و صنفی شهروندان ایرانی به امور سیاسی و خارجی فاقد اعتبار بوده و در تضاد با منافع ملی ملت ایران است.
همچنین اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدآمیز ایالات متحده علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را به شدت محکوم نموده و این اقدامات را تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا دانسته و نقض فاحش اصل منع توسل به زور در حقوق بینالملل است. پیامدهای انسانی و امنیتی این سیاستها مسئولیت کامل دولت ایالات متحده را در پی دارد و خطری جدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود.
متذکر میشویم جمهوری اسلامی ایران همواره با اتکا به اراده ملتی، استوار از حق حاکمیت ملی و استقلال خود و دیگر کشورها دفاع کرده است هرگونه تهدید یا اقدام تجاوزکارانه با پاسخی قاطع و متناسب در چارچوب حقوق بینالملل روبرو خواهد شد سوابق تاریخی از جمله حمایت آمریکا از رژیم بعثی در جنگ تحمیلی مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و ترور سردار سلیمانی گواه روشنی بر تداوم سیاستهای مداخلهجویانه این کشور است.
ضمن حمایت از حقوق قانونی شهروندان بر ضرورت حفظ انسجام ملی و حل چالشها از طریق گفتگوی داخلی و عقلانیت جمعی تأکید. میورزیم. ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که در برابر فشارها و توطئههای خارجی با وحدت و درایت از کیان ملی خود دفاع خواهد کرد.
همزمانی این بیانیه با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، نماد مبارزه با تروریسم دولتی و میلاد حضرت علی (ع)، الگوی عدالت بر تأکید ما بر ارزشهای استقلال و مقاومت در برابر زورگویی میافزاید.
در نهایت تأکید مینمائیم که کلیه کشورهای مستقل در کنار یکدیگر در برابر رویههای یک جانبه، زورگویانه و نقض کننده اصول حقوق بینالملل مسئولیت تاریخی دارند تا با همبستگی و اقدام، جمعی از نظام چند جانبه و نظم عادلانه بینالمللی صیانت نمایند.
نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ایران
متن بیانیه و لیست اسامی را اینجا بخوانید.
نظر شما