به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: ملت و نمایندگان بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.
نماینده مردم تهران، ری، پردیس و شمیرانات در مجلس با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد: بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون میداریم.
صمصامی بیان کرد: در سال آینده از پشت همین تریبون هاگله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ تورمی بسته شد، ادامه داد: این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.
صمصامی با طرح این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل میکند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجهای برمیگردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره میخواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده بهشدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گستردهتری نسبت به گرانیها مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت میگوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان یکی از استراتژیکترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بستهاید، پس چرا میگوید منابع نیست؟
وی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بستهایم و پیشنهاد دادهایم. رئیسجمهور میفرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی میدهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردهایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد. سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.
چرا بهجای قطع دست متخلفان، گلوی کارگر را فشار میدهید؟
صمصامی با انتقاد از فشار بر حقوقبگیران گفت: چرا بهجای قطع دست متخلفان و سرمایهداران حرامخوار، گلوی کارمند و کارگر را فشار میدهید؟ اینکه گفته میشود دلیل تورم فقط کسری بودجه و رشد نقدینگی است، آدرس غلط است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از سال ۹۵ به اینسو نصف شده است.
وی با اشاره به تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: بخش دامداری بهدلیل این تصمیم با مشکل مواجه شده و نهادههایی مثل ذرت چندین برابر گران شدهاند. بودجه ۱۴۰۵ بهمعنای تورم وحشتناک و تکرار اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ است. ما پیشنهادهایی دادهایم که میتواند بهطور اساسی مشکلات را کاهش دهد، اما چرا میخواهید کشور را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی اداره کنید و گرانی را نهادینه سازید؟
این نماینده مجلس ادامه داد: چرا مقدرات سفره مردم به قاچاقچیان و دلالان ارزی در سلیمانیه و هرات سپرده میشود؟ این بودجه با افزایش شدید هزینههای تولید، مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد. ما فرصت تکرار اشتباهات گذشته را نداریم.
صمصامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: چند روز پیش رهبری فرمودند؛ گران شدن ارز کار دشمن است؛ پس چرا دولت برخلاف این فرمایشات عمل میکند و در تنظیم بودجه از نرخ دشمن تبعیت میکند؟ چرا ارز رسمی کشور را به پیروی از نرخهای اعلامی دشمن گران میکنید و بودجه را به آن وصل میکنید؟ رهبری بارها تأکید کردهاند پول ملی باید تقویت شود و کنترل تورم با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشتباه است.
وی تأکید کرد: نرخهایی که بهاسم بازار آزاد در سایتها و کانالها اعلام میشود، دروغین است، اما دولت و بانک مرکزی از آن تبعیت میکنند. تبعیت از این نرخها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور اقتصاد را به لبه پرتگاه میبرد. از دولت میخواهم از خدا و از ملت ایران بترسد. امروز مجلس در آزمون بزرگی است و نباید کلیات این بودجه را تأیید کند.
صمصامی در پایان با اشاره به بحث آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی گفت: میگویند میخواهیم قیمتها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا میآید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش مییابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایشها را جبران میکند. افزایشهای دویست میلیونی بر روی خودروها را نمیتوان با یارانه یکمیلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند.
