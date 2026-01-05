به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحمانی؛ دبیر کمیته برگزاری رویداد سدرا در مورد برگزاری این رویداد، گفت: سدرا بخشی از جشنواره ملی صنایع خلاق ایران با همکاری سازمان بسیج علمی کشور است که با رسالت توان‌افزایی، شناسایی و پرورش ایده‌های برتر در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی شکل گرفته است. این رویداد با تکیه بر مشارکت و هم‌افزایی نهادهایی چون سازمان بسیج علمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی، بستری برای رشد، هدایت و تقویت تیم‌های مستعد از سراسر کشور فراهم می‌کند و مسیر تبدیل ایده‌های خلاق به کسب‌وکارهای اثرگذار را دنبال می‌کند.

وی افزود: رویدادهای سدرا ذیل طرح امام صادق (ع) تلاشی است برای اینکه صنایع خلاق از سطح شعار و برنامه‌های متمرکز پایتختی خارج شود و به یک جریان زنده، استانی و مردم‌پایه تبدیل شود.

رحمانی اعلام کرد: این رویدادها به‌عنوان پیش‌رویدادهای جشنواره ملی صنایع خلاق تعریف شده‌اند و تا پایان بهمن‌ماه در استان‌های البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، یزد، سیستان‌وبلوچستان، مرکزی، هرمزگان، مازندران، خراسان جنوبی، گیلان، زنجان و اصفهان برگزار می‌شوند. خروجی هر استان، هسته‌هایی است که پس از عبور از این مرحله، امکان حضور در جشنواره ملی صنایع خلاق در چابهار را پیدا می‌کنند؛ جشنواره‌ای که نه نقطه شروع، بلکه صحنه‌ی نهایی یک مسیر استانی و تدریجی به‌شمار می‌آید.

دبیر رویداد سدرا با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های صنایع خلاق و فرهنگی در ایران، افزود: ایده اصلی در این رویدادها این است که هسته‌های خلاقی که ریشه در علوم انسانی، فرهنگ، هویت، روایت و مسائل واقعی جامعه دارند، پیش از آنکه دیده شوند یا مطالبه حمایت کنند، باید در یک میدان واقعی سنجیده و پالایش شوند. به همین دلیل، این رویدادها صرفاً یک گردهمایی یا نمایش ایده نیستند، بلکه نقطه آغاز یک مسیر ارزیابی، یادگیری و رشد محسوب می‌شوند.

رحمانی ادامه داد: کارگزاری این رویدادها بر عهده شتابدهنده متیس است که به نمایندگی از سازمان بسیج علمی، مسئول طراحی فرآیند، داوری و همراهی هسته‌ها است. این شتابدهنده تلاش کرده منطق شتابدهی را با اقتضائات صنایع خلاق و علوم انسانی تطبیق دهد؛ یعنی تمرکز صرف بر فناوری یا فروش کنار گذاشته شود و به جای آن، معنا، مسئله‌مندی اجتماعی، نوآوری فرهنگی و توان تیمی به‌صورت توأمان دیده شود. این نگاه باعث شده رویدادهای سدرا، به‌جای یک رقابت صرف، به فرصتی برای یادگیری عمیق و ارزیابی واقعی توانمندی تیم‌ها تبدیل شوند.

وی گفت: حمایت از هسته‌ها در این مسیر، مرحله‌بندی‌شده و شفاف طراحی شده است. هسته‌های منتخب متناسب با سطح بلوغ خود در چهار سطح «پیش‌رشدی»، «رشدی»، «مولد» و «بالغ» قرار می‌گیرند و مجموع حمایت‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به‌صورت گرنت و بلاعوض ارائه می‌شود. تأکید اصلی این است که حمایت مالی، نتیجه طی‌کردن مسیر رشد باشد نه نقطه آغاز آن؛ به‌گونه‌ای که هر هسته، قدم‌به‌قدم به سمت تثبیت هویت، منطق اقتصادی و اثرگذاری واقعی در زیست‌بوم صنایع خلاق کشور حرکت کند.

گفتنی است جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران به منظور کمک به تقویتِ نقش زیست‌بوم صنایع خلاق در اقتصاد ایران، توسط وزارت علوم و منطقه آزاد چابهار و با همکاری سازمان بسیج علمی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خلاق، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهای مرتبط، بهمن ماه امسال، با شعار «مکران، موج بی‌کران خلاقیت»، در منطقه آزاد چابهار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور و ثبت‌نام در رویدادهای این جشنواره، می‌توانند به وب‌سایت رویداد به این نشانی مراجعه کرده و یا با دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۹۰۳۷۹۱۵۶۹۶ تماس بگیرند.