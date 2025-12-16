صنایع خلاق فرهنگی پلی میان هویت مقاومت و دنیای معاصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از شتاب‌دهنده متیس در مجموعه صنایع خلاق کودک و نوجوان کارستان و بهارستان بازدید کرد. این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها و دستاوردهای صنایع خلاق فرهنگی با محوریت مقاومت برگزار شد.

در جریان این برنامه، گزارشی از فعالیت‌ها، رویکردها و محصولات تیم‌های فعال در حوزه صنایع خلاق فرهنگی ارائه و بر نقش شتاب‌دهنده‌ها در تبدیل ایده‌های فرهنگی به محصولات اثرگذار و جریان‌ساز تأکید شد.

سردار امیریان ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده، صنایع خلاق را یکی از مؤثرترین ابزارها برای روایت‌گری نوین مقاومت و انتقال مفاهیم هویتی به نسل جوان دانست.

وی در تشریح اهداف و ضرورت برگزاری این رویداد با محوریت صنایع خلاق فرهنگی در حوزه مقاومت گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مفاهیم عمیق و الهام‌بخش مقاومت را با زبان روز، هنر، فناوری‌های نرم و ابزارهای نوین فرهنگی بازتولید و به نسل جوان منتقل کنیم. صنایع خلاق فرهنگی می‌تواند پیوندی مؤثر میان هویت تاریخی مقاومت و زیست‌بوم فرهنگی معاصر ایجاد کنند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر نقش رویداد سدرا در هم‌افزایی میان نخبگان، هنرمندان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی افزود: رویداد سدرا بستری هدفمند برای شناسایی ایده‌های نو، حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی و تبدیل مفاهیم ارزشی مقاومت به محصولات اثرگذار در حوزه‌هایی همچون رسانه، هنرهای دیجیتال، روایت‌گری، بازی، انیمیشن و تولیدات محتوایی است.

وی با اشاره به اهمیت حضور دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این رویداد تصریح کرد: اتصال ظرفیت علمی دانشگاه‌ها با تجربه میدانی و تاریخی موزه‌ها و نهادهای فرهنگی، می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های ماندگار در صنایع خلاق مقاومت منجر شود و روایت مقاومت را از سطح شعار به سطح تولید فرهنگی مؤثر ارتقا دهد.

سردار امیریان بر حمایت موزه از ایده‌ها و طرح‌های برتر رویداد سدرا تأکید کرد و گفت: این مجموعه با نگاه راهبردی به حوزه صنایع خلاق فرهنگی، از طرح‌هایی که بتوانند روایت مقاومت را با زبان هنر و خلاقیت به جامعه و جهان منتقل کنند، حمایت خواهد کرد و رویداد سدرا را گامی مؤثر در این مسیر می‌داند.

رویداد سدرا با تمرکز بر صنایع خلاق فرهنگی و گفتمان مقاومت، با حضور صاحب‌نظران، فعالان فرهنگی و تیم‌های خلاق برگزار می‌شود و بستری برای شکل‌گیری ایده‌های نو و جریان‌سازی فرهنگی فراهم می‌آورد.

همچنین در حاشیه این بازدید، نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی با تیم‌های فعال برگزار شد و نمایندگان تیم‌های «زیتون» و «مِتیس» به ارائه ظرفیت‌ها، تجربیات و طرح‌های خود در حوزه صنایع خلاق فرهنگی و مقاومت پرداختند. این گفت‌وگوها با استقبال و تأکید بر ضرورت حمایت، هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های مشترک همراه بود.

«رویداد ملی سدرا» با حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تهران بزرگ، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حوزه هنری و همکاری شتاب‌دهنده زیتون، ۳ و ۴ دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به درگاه https://digiform.ir/sedra مراجعه کنند.