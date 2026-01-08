رحمانی: هیچ کمبودی در تأمین اقلام اساسی در آذربایجان غربی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اهمیت پشتیبانی از خرید مردم، افزود: پشتیبانی بازار برای خرید شهروندان باید از طریق کالابرگ انجام شود تا مردم بتوانند خریدی راحت، مطمئن و با آرامش داشته و نظارت‌ها بر بازار باید به‌صورت مستمر و مکرر انجام شود تا از هرگونه تخلفی جلوگیری شود.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه محصولات در بازار استان به‌وفور صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: واردات محصولات از طریق مرزهای آذربایجان‌غربی در کنار تولید داخل با قدرت ادامه دارد و مقدار قابل‌توجهی از کالاها نیز در مسیر ورود است که نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی تأمین اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان را نیز از اولویت‌ها دانسته و افزود: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای تأمین کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان انجام شده و علاوه بر تأمین نیاز استان، امکان ارسال اقلام به سایر استان‌ها نیز از طریق مرزهای آذربایجان‌غربی فراهم است.

رحمانی همچنین با تأکید بر توان تولیدی آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: در شرایطی که جراحی اقتصادی در کشور آغاز شده، دستگاه‌های اجرایی باید در کنار واردات کالا، امور را تسریع کنند تا کالاها هرچه سریع‌تر در بازار عرضه شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی باید نقش متفاوتی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود: آذربایجان‌غربی باید بتواند باری از دوش کشور بردارد و ارومیه می‌تواند مرکز تهیه اقلام برای کل کشور باشد و اگر در این مسیر موفق شویم، آن‌گاه سرباز واقعی نظام خواهیم بود.