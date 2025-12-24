  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۴

اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران برگزار می‌شود

اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران برگزار می‌شود

اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران به منظور کمک به تقویتِ نقش زیست‌بوم صنایع خلاق در اقتصاد ایران، با شعار «مکران، موج بی‌کران خلاقیت» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محل برگزاری این جشنواره با همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و مراکز فعال در این عرصه، بهمن ماه امسال در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود.

این جشنواره ملی با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، تقویت شرکت‌های خلاق و توانمندسازی دانشجویان در حوزه فرهنگ و هنر، شناسایی استعدادهای جوان و خلاق، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد پیوند مؤثر میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده و می‌کوشد با همکاری منطقه آزاد چابهار و همه بازیگران عرصه صنایع خلاق و فرهنگی کشور، نقش این زیست‌بوم مهم را در کنار ظرفیت‌های فناورانه پارک‌های علم و فناوری در توسعه اقتصاد فرهنگی تعریف کرده و تقویت کند.

این رویداد تخصصی شامل بخش‌هایی همچون بخش رقابتی، برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار است که در بهمن ماه امسال در منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد شد.

توانمندسازی جوانان، توسعه مهارت‌های اقتصاد خلاق، شبکه‌سازی ملی میان فعالان فرهنگی، سمن‌ها و شرکت‌های خلاق و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی از مهم‌ترین ابعاد این رویداد به شمار می‌رود.

در این جشنواره فناوری و فرهنگی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خلاق، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، منطقه آزاد چابهار، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهای مرتبط، همکاری و مشارکت دارند و در سطح ملی برگزار می‌شود.

محورهای این جشنواره در هفت بخش شامل، پویانمایی، بازهای رایانه‌ای، بازهای فکری، گردشگری، صنایع دستی، اسباب‌بازی و بسته‌بندی محصولات می‌باشد و علاقمندان می توانند آثار خود را بر اساس این محور های در قالب‌های پیشنهادی برای جشنواره ارسال کنند.

برگزیدگان این جشنواره «جایزه ملی صنایع خلاق» را دریافت می کنند و با حمایت نهادهای مطرح در بخش خصوصی، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و همچنین از حمایت‌های لازم برای اجرای ایده‌ها و ورود به بازار بهره‌مند می‌شوند. در این رویداد همچنین، به شرکت‌های برتر سال در حوزه صنایع خلاق، «تندیس شرکت برتر سال» اعطا می‌شود.

برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار، از بخش‌های جنبی این جشنواره است که جزئیات اطلاعات آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6699600
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها