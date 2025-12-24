به گزارش خبرگزاری مهر، محل برگزاری این جشنواره با همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و مراکز فعال در این عرصه، بهمن ماه امسال در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود.

این جشنواره ملی با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، تقویت شرکت‌های خلاق و توانمندسازی دانشجویان در حوزه فرهنگ و هنر، شناسایی استعدادهای جوان و خلاق، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد پیوند مؤثر میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده و می‌کوشد با همکاری منطقه آزاد چابهار و همه بازیگران عرصه صنایع خلاق و فرهنگی کشور، نقش این زیست‌بوم مهم را در کنار ظرفیت‌های فناورانه پارک‌های علم و فناوری در توسعه اقتصاد فرهنگی تعریف کرده و تقویت کند.

این رویداد تخصصی شامل بخش‌هایی همچون بخش رقابتی، برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار است که در بهمن ماه امسال در منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد شد.

توانمندسازی جوانان، توسعه مهارت‌های اقتصاد خلاق، شبکه‌سازی ملی میان فعالان فرهنگی، سمن‌ها و شرکت‌های خلاق و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی از مهم‌ترین ابعاد این رویداد به شمار می‌رود.

در این جشنواره فناوری و فرهنگی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خلاق، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، منطقه آزاد چابهار، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهای مرتبط، همکاری و مشارکت دارند و در سطح ملی برگزار می‌شود.

محورهای این جشنواره در هفت بخش شامل، پویانمایی، بازهای رایانه‌ای، بازهای فکری، گردشگری، صنایع دستی، اسباب‌بازی و بسته‌بندی محصولات می‌باشد و علاقمندان می توانند آثار خود را بر اساس این محور های در قالب‌های پیشنهادی برای جشنواره ارسال کنند.

برگزیدگان این جشنواره «جایزه ملی صنایع خلاق» را دریافت می کنند و با حمایت نهادهای مطرح در بخش خصوصی، مورد تقدیر قرار می‌گیرند و همچنین از حمایت‌های لازم برای اجرای ایده‌ها و ورود به بازار بهره‌مند می‌شوند. در این رویداد همچنین، به شرکت‌های برتر سال در حوزه صنایع خلاق، «تندیس شرکت برتر سال» اعطا می‌شود.

برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اتصال شرکت‌های خلاق به سرمایه‌گذاران و بازار، از بخش‌های جنبی این جشنواره است که جزئیات اطلاعات آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.