به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «سدرا ۳» با تمرکز بر فناوریهای نرم، صنایع خلاق، علوم انسانی و نوآوری و با رویکرد پیوند فرهنگ مقاومت با زیستبوم فناوری و کارآفرینی، به میزبانی این موزه برگزار شد.
در ابتدای این رویداد، کوثر دانش دبیر رویداد «سدرا»، ضمن خیرمقدم به تیمها و حاضران، از ثبتنام بیش از ۳۰۰ ایده در این دوره خبر داد و گفت: این ایدهها طی دو روز توسط منتورها و داوران تخصصی بررسی و ارزیابی میشوند. وی افزود: این رویداد در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد و تیمهای برگزیده برای ورود به مرحله حمایت نهایی معرفی خواهند شد. دانش تأکید کرد که تمرکز اصلی این دوره بر علوم انسانی، خلاقیت، نوآوری و توسعه فناوریهای نرم است.
در ادامه، مجید صحراگرد معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه تهران، با تأکید بر ضرورت همگامی صنعت کشور با انقلاب صنعتی چهارم، اظهار کرد: هوشمندسازی و بهرهگیری از هوش مصنوعی، شرط اصلی جهش تولید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی است.
همچنین محمد رحمانی، مسئول اجرای طرح امام صادق (ع) در کشور و مؤسس شتابدهنده متیس، صنایع خلاق را ابزار اصلی مداخله تمدنی در جهان امروز دانست و با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینان در تبدیل ایده به واقعیت، طرح «امام صادق (ع)» را مسیری برای حمایت هدفمند از ایدههای مبتنی بر علوم انسانی، فرهنگ و نوآوری معرفی کرد.
در بخش دیگری از این رویداد، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با تأکید بر ضرورت تبیین گذشته پرافتخار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل جوان گفت: امروز فرهنگ مقاومت برای مردم ملموستر شده و انتقال این تجربه ارزشمند، نیازمند تولیدات فرهنگی، هنری و بهرهگیری از فناوریهای نرم است؛ آثاری که میتوانند در بلندمدت مسیر زندگی انسانها را تغییر دهند.
در پایان این مراسم، از راهبران رویداد «سدرا ۲» به پاس نقشآفرینی مؤثر آنان در توانمندسازی تیمها تقدیر شد و با حضور سردار مهدی امیریان، عزیزالله جعفری مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و معاون هماهنگی و توسعه پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، سرهنگ توکل مسئول سازمان فضای مجازی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از مسئولان دانشگاهها، از شتابدهنده «زیتون» رونمایی بهعمل آمد.
