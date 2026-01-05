به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور، نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برخورد با متخلفین و احتکارکنندگان نهاده‌های دامی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، گفت: دولت در راستای تأمین امنیت غذایی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و نهاده‌های دامی را پیش‌بینی کرده است، اما متأسفانه در برخی موارد این منابع به هدف اصلی خود نرسیده است.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد تعدادی از واردکنندگان، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند اما پس از واردات نهاده‌های دامی، به جای عرضه به‌موقع و با نرخ مصوب، اقدام به احتکار یا عرضه با قیمت‌های بالاتر کرده‌اند؛ این اقدام نه‌تنها خلاف قانون، بلکه تضییع حقوق دامداران و مردم است.

نماینده مردم شازند با بیان اینکه امکان پیش‌بینی چنین سوءاستفاده‌هایی وجود داشت، تصریح کرد: حتی اگر شناسایی این افراد در مرحله قبل انجام نشده باشد، اکنون که تخلف محرز شده، دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند.

هادیان‌پور تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و شرکت پشتیبانی امور دام مکلف هستند با هماهنگی کامل، واردکنندگان متخلف را شناسایی کرده و نهاده‌هایی را که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، الزاماً با همان نرخ مصوب و متناسب با نیاز استان‌ها در اختیار دامداران قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: دامداران نباید نهاده‌هایی را که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند؛ چراکه قیمت این نهاده‌ها از قبل مشخص و یارانه آن از محل حقوق عمومی مردم پرداخت شده است و هرگونه تخلف در این زمینه باید با برخورد قاطع و بازدارنده همراه باشد.