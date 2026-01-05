اسبقیان: این هفته سرپرست چند فدراسیون را مشخص می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشروین اسبقیان صبح امروز دوشنبه در مورد انتخاب سرپرست برای چند فدراسیونی که دوره ریاست آنها به پایان رسیده است گفت: سرپرست فدراسیون کوهنوردی امروز معرفی خواهد شد و چند فدراسیون دیگر هم تا پایان هفته سرپرست شان مشخص خواهد شد.

وی در مورد این که چند فدراسیون در خطر ابطال انتخابات قرار دارند گفت: هر عزیزی می تواند در مورد انتخابات صحبت کند و نظر بدهد اما آنچه مسلم است رعایت عدالت وزارت ورزش در برگزاری انتخابات است که در تمام انتخاباتی که بنده برگزار کرده ام هیچ انتخاباتی باطل نشده است.

وی تاکید کرد: ما باید رفتارهای مدیریتی خودمان را بررسی کنیم. ما همه چیز را رصد می کنیم و عملکرد همه فدراسیون تحت بررسی دقیق وزارت ورزش قرار گرفته است و ما هیچ اغماضی در مورد تخلفات در فدراسیون ها نخواهیم داشت.