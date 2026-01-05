  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

اسبقیان: این هفته سرپرست چند فدراسیون را مشخص می کنیم

اسبقیان: این هفته سرپرست چند فدراسیون را مشخص می کنیم

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از معرفی سرپرست چند فدراسیون خبر داد که دوره ریاست آنها به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشروین اسبقیان صبح امروز دوشنبه در مورد انتخاب سرپرست برای چند فدراسیونی که دوره ریاست آنها به پایان رسیده است گفت: سرپرست فدراسیون کوهنوردی امروز معرفی خواهد شد و چند فدراسیون دیگر هم تا پایان هفته سرپرست شان مشخص خواهد شد.

وی در مورد این که چند فدراسیون در خطر ابطال انتخابات قرار دارند گفت: هر عزیزی می تواند در مورد انتخابات صحبت کند و نظر بدهد اما آنچه مسلم است رعایت عدالت وزارت ورزش در برگزاری انتخابات است که در تمام انتخاباتی که بنده برگزار کرده ام هیچ انتخاباتی باطل نشده است.

وی تاکید کرد: ما باید رفتارهای مدیریتی خودمان را بررسی کنیم. ما همه چیز را رصد می کنیم و عملکرد همه فدراسیون تحت بررسی دقیق وزارت ورزش قرار گرفته است و ما هیچ اغماضی در مورد تخلفات در فدراسیون ها نخواهیم داشت.

کد خبر 6713933
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها