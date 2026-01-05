پاکدل: جامعه ورزش همواره در میدان دفاع از کشور پیشگام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در حاشیه مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد با اشاره به اینکه جامعه ورزش در همه سال‌های گذشته نقش پررنگی در بزنگاه‌های تاریخی ایفا کرده است، گفت: جامعه ورزش همیشه نشان داده که چه در رویدادهای بین‌المللی و چه در شرایط بحرانی حرف خودش را در میدان زده است. ورزشکاران ما در رقابت با رقبای خود از کشورهای مختلف پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درمی‌آورند و سربازان پرافتخار کشور در آوردگاه‌های بزرگ ورزشی هستند.

وی ادامه داد: در تمام بحران‌هایی که به هر شکل برای کشور به وجود آمده جمهوری اسلامی ایران استوار ایستاده و جامعه ورزش هم ثابت کرده که همواره در کنار مردم عزیز کشور و پایبند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی اظهار داشت: در روزهای آینده یکی از تیم‌های ملی ما در تورنمنت اسپانیا حضور خواهد داشت و بلافاصله پس از آن در مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا در کویت شرکت می‌کند. ورزش امروز یکی از مؤلفه‌های مهم کشور و از عوامل اصلی نشاط‌آفرینی در جامعه است.

پاکدل افزود: سال پیش‌رو رویدادهای بسیار مهمی در پیش داریم که مهم‌ترین آن بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن است. به امید خدا کاروان کشورمان با تمام توان در این مسابقات حضور پیدا خواهد کرد که این موضوع مستلزم حمایت مناسب و جدی است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت ورزش در حال انجام آن است بودجه سال آینده با تغییرات مثبتی همراه شود تا شرایط بهتری برای آماده‌سازی تیم‌ها و ورزشکاران فراهم شود.

رئیس فدراسیون هندبال در واکنش به گلایه برخی بازیکنان لیگ برتری از وضعیت قراردادهایشان تصریح کرد: قراردادها به هر حال توسط باشگاه‌ها منعقد می‌شود اما ما در تمام این سال‌ها پیگیر وضعیت بازیکنان و عملکرد باشگاه‌ها بوده‌ایم. در یکی دو باشگاه خاص مشکلاتی به وجود آمده بود که طی دو هفته گذشته به‌صورت جدی پیگیری کردیم. حتی روز گذشته هم شخصاً این موضوع را دنبال کردم.

پاکدل با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه سایپا گفت: امیدواریم با مساعدتی که مدیرعامل محترم کارخانه یا گروه خودروسازی سایپا انجام می‌دهند ظرف چند روز آینده مشکل بازیکنان این تیم نیز برطرف شود.