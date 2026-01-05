۹ سالن به سینماهای منتخب «هنر و تجربه» اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، سالن‌های سینمایی هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، ساحل اصفهان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیج‌فارس یزد، مهر ارومیه به سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» افزوده شدند و یک روز در هفته در ۲ سانس فیلم‌های هنری و تجربی را به نمایش می‌گذارند.

فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» در تهران در سالن‌های سینمایی فرهنگ، موزه سینما، پرند مال، چارسو، کورش، فلسطین هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ و در شهرستان‌ها در سینماهای بازار شهر و آیه قم، غدیر شهرکرد، ستاره‌باران تبریز، گلستان شیراز، اصفهان مال، ساحل و سوره اصفهان، اطلس، ویلاژ توریست و هویزه مشهد، عصر جدید گرگان، بهمن سنندج، آزادی کرمانشاه، فلسطین همدان، اکسین اهواز، خلیج‌فارس یزد، مهر ارومیه یک روز در هفته (روزهای چهارشنبه) و بر اساس جدول اعلامی فیلم‌های گروه سینمایی «هنر و تجربه» را نمایش می‌دهند.