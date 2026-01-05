اکران و نقد «ارزش عاطفی» در سینما اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «ارزش عاطفی» بهکارگردانی یواکیم تریر، یک اثر مطرح در دنیای سینما است که به شکلی پیچیده و عمیق، روابط خانوادگی و زخمهای پنهان در دل یک خانواده را به تصویر میکشد. ارزش عاطفی نه تنها داستانی جذاب و تأثیرگذار دارد، بلکه با استفاده از زبان سینما و تصاویری که در ذهن بیننده میماند، به تحلیل روابط انسانی و پیچیدگیهای آن میپردازد.
این فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۲۵ از سینمای نروژ است و برای نخستینبار در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن بهنمایش درآمد و با تحسین منتقدان روبهرو شد و جایزه بزرگ را از آن خود کرد.
«ارزش عاطفی» به رابطه پرتنش میان یک کارگردان سرشناس و ۲ دختر دورافتادهاش میپردازد؛ رابطهای که با تصمیم وی برای ساخت فیلمی شخصی درباره تاریخچه خانوادگیشان، پیچیدهتر میشود.
در میز نقد این نشست، بهمن کامیار نویسنده و کارگردان، عرفان گرگین منتقد و نویسنده سینما و محسن سلیمانیفاخر کارشناس و منتقد سینما حضور دارند.
سهشنبه، ۱۶ دی زمان برگزاری و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری این نشست است.
حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.
