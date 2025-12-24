پاسخ «هنروتجربه» به انتقادات کارگردان «آن دیگری»

به گزارش خبرنگار مهر، امیر توکلی کارگردان فیلم سینمایی «آن دیگری» که این روزها در گروه «هنروتجربه» درحال اکران است، در گفتگویی با خبرنگار مهر نسبت به وضعیت اکران فیلمش در گروه «هنروتجربه» اعتراض داشت. وی معتقد بود که مدیران «هنرو تجربه» علی رغم فروش خوب فیلمش سانس‌های «آن دیگری» را در تهران کاهش و در شهرستان‌ها حذف کرده اند.

گروه سینمایی «هنروتجربه» در واکنش به انتقادات کارگردان «آن دیگری» متنی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که بدین شرح است:

«با تشکر از توجه و دقت نظر گروه هنر خبرگزاری مهر به سینمای ایران و به خصوص فیلم‌های هنری و تجربی و پیرو گفتگوی خبرنگار محترم آن خبرگزاری با جناب آقای امیر توکلی کارگردان فیلم سینمایی «آن دیگری» و انتشار آن با عنوان «آن دیگری در اکران نابود شد» در تاریخ یک دی، به اطلاع می رساند اکران فیلم سینمایی «آن دیگری» از مورخ ۱۲ آذر در سینماهای «هنروتجربه» آغاز شده است و تا تاریخ یک دی به مدت ۲۰ روز هزار و ۷۱۴ نفر به تماشای این فیلم نشسته اند.

در این مدت ۱۰۶ سانس در ساعت‌های مختلف به نمایش این فیلم اختصاص پیدا کرده که در ۹۲ سانس مخاطب برای تماشای این فیلم به سینما مراجعه کرده و در ۱۴ سانس هیچ مخاطبی برای تماشای فیلم به سینما مراجعه نکرده است و همین امر نشان می دهد که بیشتر از میزان اقبال مخاطبان به این فیلم سانس اختصاص داده شده است. از سوی دیگر در حالی که باید روز ۲۶ آذر اکران دو هفته ای فیلم (طبق قواعد هنر و تجربه) پایان پیدا می کرد، برای حمایت بهتر از این فیلم، نمایش آن در سالن‌های سینمای «هنروتجربه» همچنان ادامه دارد.

درباره انتقاد ایشان به اکران فیلم در شهرستان‌ها نیز لازم به یادآوری است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته که به اطلاع همه فیلمسازان قبل از اکران رسیده شده است، نمایش فیلم در سینماهای شهرستان‌ها فقط یک روز در هفته و فقط روزهای چهارشنبه برقرار است و در مواردی با تلاش این گروه اکران های مجزا با راضی کردن موردی سالن های سینما صورت گرفته است.

به طور یقین این گروه در سلسه وظایف خود همواره تلاش دارد تا شرایط بهتری برای نمایش آثار هنرمندان مهیا شود و همانطور که در گزارش های پیشین و گفتگوی خبری با آن رسانه محترم هم طرح شد، متاسفانه امکانات در اختیار این گروه با خیل زیاد فیلم های متقاضی اکران در این گروه هماهنگ نیست و در همین رابطه تعداد فیلم های اکران شده در هر بازه زمانی به گونه ای تخصیص یافته است که بتوان از حداکثر ظرفیت نمایش در اختیار استفاده کرد که در مورد فیلم آقای توکلی هم همین اتفاق رخ داده است.

گروه سینمایی «هنروتجربه» به عنوان گروهی که تمامی عواید فیلم ها را به سازندگان و نمایش دهندگان آثار اختصاص می دهد، همواره در تلاش برای بهتر دیده شده این آثار است. امید است در ادامه اکران این فیلم و آثار دیگر، با استقبال بهتر مخاطبان چنین فیلم هایی که به سختی اما با افتخار در سینمای ایران به تولید می رسند، شاهد روزهای بهتری برای سینمای هنری و مستقل ایران باشیم.»