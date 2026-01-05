اجرای طرح فرهنگی «حالت پرواز» برای معتکفین شهرستان کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری ایام اعتکاف، طرح فرهنگی و قرآنی «حالت پرواز» ظهر دوشنبه در جمع معتکفین شهرستان کامیاران اجرا شد، این برنامه با هدف ترویج انس با قرآن کریم و ارتقای سبک زندگی مبتنی بر آموزههای دینی طراحی شده بود.
در قالب این طرح، دفترچههای ویژهای شامل مجموعهای از آیات منتخب قرآن کریم و نکات کاربردی برای زندگی روزمره در بین معتکفین توزیع شد.
این دفترچهها با استقبال گسترده دانشآموزان و جوانان حاضر در مسجد همراه شد و فضایی تعاملی برای استفاده عملی از مفاهیم قرآنی فراهم آورد.
اساتید قرآن حاضر در این نشست با انتخاب و تفسیر آیات برگزیده، مفاهیم الهی را به زبان ساده برای معتکفین تشریح کردند و نقش قرآن در هدایت، آرامش روحی و ارتقای اخلاق و رفتار اجتماعی را یادآور شدند و تأکید کردند: طرحهایی مانند «حالت پرواز» میتواند زمینه انس بیشتر نسل جوان با کلام وحی و تقویت سبک زندگی قرآنی را در جامعه فراهم کند.
اجرای این برنامه، بخشی از مجموعه اقدامات فرهنگی اعتکاف در شهرستان کامیاران بود که با هدف پرورش فکری و معنوی نوجوانان و جوانان، ارتقای تفکر دینی و تقویت روحیه معنوی در روزهای معنوی اعتکاف برگزار شد.
شرکتکنندگان در پایان، با استقبال از این ابتکار فرهنگی، خواستار استمرار چنین برنامههایی در سایر مناسبتهای دینی و فرهنگی شدند تا ارتباط نسل جوان با آموزههای قرآنی هرچه بیشتر تقویت شود.
نظر شما