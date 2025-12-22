امام جمعه کامیاران: اعتکاف فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فخرالدین اسدی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی اعتکاف کامیاران با تأکید بر اهمیت معنوی آئین اعتکاف، این مراسم را فرصتی ارزشمند برای انس با قرآن، خودسازی فردی و تقویت همبستگی اجتماعی دانست و بر لزوم همافزایی همه نهادها برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن تأکید کرد.
امام جمعه کامیاران با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در تعالیم دینی، اظهار کرد: این آئین معنوی نقش مؤثری در ارتقای معنویت جامعه بهویژه در میان جوانان دارد و ضروری است همه دستگاهها با همکاری و هماهنگی، زمینه برگزاری مطلوب آن را فراهم کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران نیز در این جلسه گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تعمیق معنویت در جامعه است و تلاش میکنیم با همکاری همه نهادها، زمینه حضور گسترده جوانان و خانوادهها در این مراسم فراهم شود.
در پایان جلسه، اعضای ستاد اعتکاف بر تقسیم وظایف، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و تلاش برای ایجاد شرایط مناسب جهت حضور حداکثری اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و خانوادهها، در مراسم اعتکاف تأکید کردند.
جلسه هماهنگی و برنامهریزی اعتکاف شهرستان کامیاران با حضور امام جمعه این شهرستان و اعضای ستاد اعتکاف، در دفتر امام جمعه برگزار شد و برنامههای اجرایی اعتکاف سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی معتکفین، آمادهسازی مساجد میزبان، تأمین امکانات رفاهی، اجرای برنامههای فرهنگی و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.
