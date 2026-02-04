به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فرخنده نیمه شعبان و میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج)، کتابخانه عمومی شهید مطهری کرمانشاه صبح چهارشنبه میزبان ویژه‌برنامه‌ای قرآنی با حضور حافظان و قاریان کودک مؤسسه قرآنی شمیم رضوان بود.

این برنامه با هدف ترویج مفاهیم دینی، تقویت انس کودکان با قرآن کریم و ایجاد پیوند مؤثر میان نسل کودک و فضاهای فرهنگی برگزار شد و مورد استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان قرار گرفت.

در بخش نخست این ویژه‌برنامه، کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده با حضور در فضای کتابخانه، در جمع‌خوانی قرآن کریم مشارکت کردند؛ اقدامی که علاوه بر تقویت مهارت‌های قرآنی، زمینه‌ساز تجربه‌ای جمعی، معنوی و اثرگذار در بستر فرهنگی کتابخانه شد.

در ادامه، مسابقه نقاشی با محوریت داستان‌ها و مفاهیم قرآنی برگزار شد که با استقبال پرشور کودکان همراه بود. این بخش با رویکردی خلاقانه، امکان آشنایی نسل کودک با مفاهیم قرآنی را از طریق هنر و بیان تصویری فراهم کرد و نقش کتابخانه را به‌عنوان فضایی پویا، آموزشی و تربیتی برجسته ساخت.

برگزارکنندگان این برنامه، بر استمرار چنین فعالیت‌هایی در مناسبت‌های مذهبی تأکید کردند و هدف از اجرای این برنامه‌ها را نهادینه‌سازی مفاهیم دینی، پرورش خلاقیت کودکان و تقویت جایگاه کتابخانه‌های عمومی در تربیت فرهنگی نسل آینده عنوان کردند.