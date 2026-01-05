  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

رکورد ملی ۳۰۰۰ متر دوومیدانی زنان ایران شکسته شد

رکورد ملی ۳۰۰۰ متر دوومیدانی زنان ایران شکسته شد

در پایان مسابقات دوومیدانی داخل سالن کشوری زنان که با قهرمانی خراسان رضوی همراه بود یک رکورد ملی شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی) با برگزاری مواد پایانی و درخشش تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

تیم خراسان رضوی با کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم تهران نیز با ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز نایب‌قهرمان شد و تیم خوزستان با ۲ مدال طلا و ۲ نقره به مقام سوم دست یافت.

در جریان رقابت‌های روز گذشته و در ماده ۳۰۰۰ متر هانیه شه‌پری از خوزستان با ثبت زمان ۹:۴۳.۹۱ دقیقه موفق شد رکورد ملی این ماده را که پیش‌تر در اختیار پریسا عرب با ۹:۴۴.۳۱ دقیقه بود، جابه‌جا کند.

همچنین در بخش مردان تیم اصفهان با عملکردی درخشان به مقام قهرمانی رسید.

کد خبر 6714394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها