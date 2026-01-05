رکورد ملی ۳۰۰۰ متر دوومیدانی زنان ایران شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی) با برگزاری مواد پایانی و درخشش تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

تیم خراسان رضوی با کسب ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم تهران نیز با ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز نایب‌قهرمان شد و تیم خوزستان با ۲ مدال طلا و ۲ نقره به مقام سوم دست یافت.

در جریان رقابت‌های روز گذشته و در ماده ۳۰۰۰ متر هانیه شه‌پری از خوزستان با ثبت زمان ۹:۴۳.۹۱ دقیقه موفق شد رکورد ملی این ماده را که پیش‌تر در اختیار پریسا عرب با ۹:۴۴.۳۱ دقیقه بود، جابه‌جا کند.

همچنین در بخش مردان تیم اصفهان با عملکردی درخشان به مقام قهرمانی رسید.