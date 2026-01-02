به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در مورد وضعیت این رشته اظهار کرد: با توجه به حضوری که ورزشکاران ما در بازی‌های بحرین و ریاض داشتند. این رشته در بازی‌های آسیایی ظرفیت مدال‌آوری دارد و برنامه خوبی در حال انجام است و انتظار درخشش ویژه از آن‌ها در این دوره داریم.



او در ادامه تاکید کرد: دوومیدانی جمع رشته‌های پرتابی، دوها و پرش‌هاست. به طور کلی تنوع ماده‌ها زیاد است که همین کار را سخت می‌کند اما از آن طرف این فراوانی کمک می‌کند که حرف برای گفتن داشته باشیم. دوومیدانی ما نشان داده برنامه و کار کنیم موفق می‌شویم. بماند که برخی کشورهای منطقه از کشورهای آفریقایی ورزشکار آورده‌اند اما اگر می‌خواهیم قهرمان شویم باید تلاش کنیم.



دنیا مالی در مورد وضعیت دوومیدانی‌کاران ایران در کره‌جنوبی که دو نفر آن‌ها به حبس محکوم شده بودند اینگونه توضیح داد: ما به این رأی اعتراض کرده‌ایم و وکلای کره‌ای هم اعتراض دارند. ما اعتراض داریم که این رأی عادلانه نیست و باید تغییر پیدا کند و به سمت تبرئه برود و طرف کره‌ای هم نقطه نظرات خود را دارند. تلاش می‌کنیم دو نفری که تبرئه شده‌اند سریع برگردند. وکلای ما تلاش می‌کنند رأی دو نفر دیگر را به حداقل برسانند.