برگزاری مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت دوومیدانی استان تهران اعلام کرد: مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور در بخش مردان طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دی‌ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در حال برگزاری است.

جمعه و در روز دوم این رقابت‌ها و همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، ویژه‌برنامه‌ای خانوادگی پیش‌بینی شده است که طی آن مسابقه دوومیدانی پدران و فرزندان (دختر و پسر) زیر ۱۰ سال به‌صورت دوی امدادی ۲×۲۰۰ متر برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توسعه ورزش همگانی طراحی و اجرا می‌شود.

در پایان این رقابت خانوادگی، به تمامی شرکت‌کنندگان مدال یادبود اهدا خواهد شد و مراسم اختتامیه مسابقات نیز با اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری قرعه‌کشی و جشن همراه است.

گفتنی است این مسابقات با همکاری و مشارکت منطقه ۱۳ شهرداری تهران برگزار می‌شود.