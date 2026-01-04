به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در حاشیه برگزاری مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور از مدالآوران تیم ملی دوومیدانی اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی (ریاض ۲۰۲۵) تجلیل و پاداش نقدی نیز اهدا شد.
فاطمه محیطی زاده و علی امیریان (۲ میلیارد ریال)، محمدرضا طیبی (۱ میلیارد ریال) و مهسا میرزاطبیبی (۷۰۰ میلیون ریال) پاداش دریافت کردند.
همچنین به محمد صالح کمره و امیدرضا مرادی دوندگان لرستانی که در مسابقات امسال موفق به رکوردشکنی در مواد ۳۰۰۰ متر و ۲۰۰ متر جوانان کشور شده بودند نیز پاداش ۲۰۰ میلیون ریالی اهدا شد.
