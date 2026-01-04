  1. ورزش
پرداخت پاداش مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی در بازی‌های اسلامی ریاض

پاداش مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض در حاشیه برگزاری مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در حاشیه برگزاری مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور از مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی (ریاض ۲۰۲۵) تجلیل و پاداش نقدی نیز اهدا شد.

فاطمه محیطی زاده و علی امیریان (۲ میلیارد ریال)، محمدرضا طیبی (۱ میلیارد ریال) و مهسا میرزاطبیبی (۷۰۰ میلیون ریال) پاداش دریافت کردند.

همچنین به محمد صالح کمره و امیدرضا مرادی دوندگان لرستانی که در مسابقات امسال موفق به رکوردشکنی در مواد ۳۰۰۰ متر و ۲۰۰ متر جوانان کشور شده بودند نیز پاداش ۲۰۰ میلیون ریالی اهدا شد.

