به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با حضور در پایگاه تعمیراتی و خطوط سرویسدهی خط ۴ متروی تهران، از نزدیک روند به روزرسانی و تعمیرات اساسی قطارها را بررسی کرد.
در این بازدید که با همراهی مدیران حوزه حملونقل ریلی و کارشناسان فنی صورت گرفت، سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به نقش کلیدی خط ۴ در جابهجایی روزانه شهروندان، توجه به افزایش ایمنی، کاهش زمان توقف قطارها و ارتقای کیفیت ناوگان را برای خدمت رسانی به شهروندان ضروری دانست.
وی با حضور در بخشهای مختلف از جمله سالن تعمیرات اساسی، واحد تست فنی، خطوط سرویس روزانه و مرکز کنترل، در جریان میزان آمادگی قطارها، فرآیند تأمین قطعات، زمانبندی به روز رسانی و نحوه مدیریت ناوگان قرار گرفت و گفت: بهروزرسانی ناوگان حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین عوامل پایداری خدمترسانی در مترو است و شهرداری تهران در تلاش است روند تعمیرات، با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود تا شهروندان از خدمات پایدار بهرهمند شوند.
سرپرست شهرداری منطقه همچنین بر تقویت همکاری مدیریت شهری، مترو و بخش فنی برای رفع چالشهای موجود و تسریع در عملیات تعمیراتی تأکید و دستوراتی جهت همکاری با مدیریت خط ۴ مترو صادر کرد.
