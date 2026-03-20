بیش از ۵۰ طرح بهینه سازی انرژی برق تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مونا وثوقی فرد، مدیرکل دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا با اشاره به شتابگیری تصویب و اجرای این طرحها در پایان سال افزود: با همراهی و همافزایی نهادها و دستگاههای ذیربط دستاورد خوبی در احیای طرحهای بهرهوری انرژی و حرکت به سمت تحول پایدار در بهینهسازی مصرف برق کشور حاصل شده است.
وی افزود: تاکنون و در پایان سال ۱۴۰۴، ۵۵ طرح بهرهوری انرژی برق در حوزههای مختلف از جمله اصلاح روشنایی معابر، اصلاح روشنایی داخلی، اصلاح سیستم سرمایش کولرهای آبی، اصلاح سیستم سرمایش کولرهای گازی، بهینه سازی مصرف انرژی در چاههای کشاورزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت با پتانسیل کاهش توان ۱۶۴۵ مگاوات در نقطه مصرف (معادل انرژی تولیدی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۲۰۰ مگاوات) و ۷۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی صرفه جویی شده در سال در قالب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست در بخش برق به تصویب رسیده است.
وثوقی فرد ضمن اشاره به روند اجرایی طرحها گفت: تاکنون از اجرای پروژههای بهینهسازی برق ۶۵ مگاوات کاهش توان در نقطه مصرف معادل انرژی تولیدی نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی محقق شده و اشاره کرد، این رقم با ادامه این مسیر در انتهای سال بعد به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی افزود: تاکنون حدود ۵ درصد از چراغهای پرمصرف موجود در معابر کشور تعویض شده است وپیش بینی میگردد این تعداد در پایان سال آتی به ۳۵ درصد کل برسد. همچنین بالغ بر ۲۲۵ میلیون کیلووات ساعت گواهی صرفهجویی انرژی برای سرمایهگذاران مربوطه نیز صادر شده است.
وثوقی فرد تصریح کرد: استقبال سرمایه گذاران از تعریف این طرحها و شتاب گیری اجرای این پروژهها پس از افتتاح تابلوی معاملات در آذرماه ۱۴۰۳ آغاز و با اقدامات اصلاحی زیر ساختی صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ شامل اصلاح چرخه صدور و تسویه گواهی و اجرای راهکارهای تامین مالی این پروژهها میسر شده است.
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