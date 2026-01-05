آتش زدن پرچم آمریکا توسط معترضان برزیلی + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شهروندان برزیلی با برگزاری تظاهرات در شهر ریو دو ژانیرو، حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور را محکوم کردند.

معترضان در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند، با سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های واشنگتن، پرچم آمریکا را مقابل کنسولگری این کشور در ریو دو ژانیرو به آتش کشیدند.

نیروهای آمریکایی روز شنبه در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی به ونزوئلا حمله کرده و رئیس‌جمهور قانونی این کشور را ربوده و به خاک آمریکا منتقل کردند.

این اقدام موجب شکل‌گیری اعتراضات گسترده در ونزوئلا و بسیاری از کشورهای دنیا شده است.