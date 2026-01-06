به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «او گلوبو» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل قصد دارد در آینده نزدیک با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره مسائل ونزوئلا گفت‌وگو کند.

به نوشته این روزنامه، داسیلوا در جریان این گفت‌وگو بر ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در ونزوئلا تأکید خواهد کرد.

اوگلوبو نوشت: داسیلوا نگران ناآرام شدن مرزهای برزیل و ونزوئلا است.

یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: در حال حاضر نظم در ونزوئلا حفظ شده است، اما وضعیت همچنان در آستانه بحران قرار دارد و ممکن است از کنترل خارج شود.

