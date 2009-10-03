"ریودوژانیرو" برزیل میزبان المپیک 2016 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار شهر شیکاگو آمریکا، توکیو ژاپن، مادرید اسپانیا و ریو دو ژانیرو برزیل میزبان برگزاری این رقابت ها بودند اما در نهایت مادرید و ریودوژانیرو به مرحله نهایی راه پیدا کردند.



در رای گیری پایانی، ریودوژانیرو با 66 رای بالاتر از مادرید با 32 رای به عنوان میزبان برگزاری این رقابت ها انتخاب شد.

لوییز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل پس از انتخاب کشورش به عنوان میزبان بازیهای المپیک در میان بغض و اشک گفت: از اعماق قلبم باید بگویم که این احساسی ترین روز زندگی من است. ریو شایسته میزبانی المپیک است. برزیل شایسته میزبانی المیپک است.

شیکاگو به عنوان بخت نخست میزبانی محسوب می شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و میشله اوباما همسر وی، با حضور در کپنهاگ با اعضای کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کردند اما در نهایت ، این ریودوژانیرو بود که به عنوان میزبان انتخاب شد.