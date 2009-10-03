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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۱۹

"ریودوژانیرو" برزیل میزبان المپیک 2016 شد

"ریودوژانیرو" برزیل میزبان المپیک 2016 شد

ریودوژانیرو برزیل جمعه شب به عنوان میزبان رقابت های 2016 المپیک انتخاب شد. این برای نخستین بار است که کشوری از آمریکای جنوبی میزبان رقابت های المپیک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار شهر شیکاگو آمریکا، توکیو ژاپن، مادرید اسپانیا و ریو دو ژانیرو برزیل میزبان برگزاری این رقابت ها بودند اما در نهایت مادرید و ریودوژانیرو به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

در رای گیری پایانی، ریودوژانیرو با 66 رای بالاتر از مادرید با 32 رای به عنوان میزبان برگزاری این رقابت ها انتخاب شد.

لوییز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل پس از انتخاب کشورش به عنوان میزبان بازیهای المپیک در میان بغض و اشک گفت: از اعماق قلبم باید بگویم که این احساسی ترین روز زندگی من است. ریو شایسته میزبانی المپیک است. برزیل شایسته میزبانی المیپک است.

شیکاگو به عنوان بخت نخست میزبانی محسوب می شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و میشله اوباما همسر وی، با حضور در کپنهاگ با اعضای کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کردند اما در نهایت ، این ریودوژانیرو بود که به عنوان میزبان انتخاب شد.

کد مطلب 956981

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