۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۷

تبریک رئیس مجلس به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع)

تبریک رئیس مجلس به مناسبت میلاد حضرت مسیح(ع)

رئیس مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح(ع) به هم‌وطنان مسیحی ارمنی و آشوری گفت: یاد شهدای تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان و هم شهدای انفجار چند سال قبل مراسم را گرامی میداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) مجلس گفت: امروز که ششم ژانویه و مصادف با شانزدهم دی‌ماه است، فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح، علی نبیّنا و آله و علیه‌السلام، را به مسیحیان ارمنی هم‌وطن‌مان که این روز را جشن می‌گیرند و همچنین به نماینده محترم ارامنه در مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت می‌گویم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: همچنین به مناسبت ایام عید مسیحیان آشوری که در روزهای گذشته برگزار شد، این عید را به همه هم‌وطنان مسیحی آشوری و نماینده محترم این عزیزان در مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. برای همه هم‌وطنان محترم و عزیز مسیحی، اعم از ارمنی و آشوری، از خداوند بزرگ سالی مملو از خیر، برکت و شادی مسئلت دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جا دارد که یادی کنیم از شهدای سال اول تشییع پیکر شهید سلیمانی در کرمان و هم شهدای انفجار چند سال قبل مراسم؛ یاد آن عزیزان را گرامی می‌داریم و عرض تبریک و تسلیت به خانواده یکایک آن عزیزان داریم.

