سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با بیان اینکه همین دولت فعلی که موضوع رشته تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار فعلی را پیگیری می‌کند، نزدیک به دو سال مستقر است، اظهار کرد: با توجه به این مسئله دولت چرا حالا و در چنین شرایطی، موضوع را پیگیری می‌کند؟

وی افزود: از طرفی دیگر این مصوبه‌ای که مربوط به دولت شهید رئیسی بود حداقل به سه تا چهار سال قبل برمی‌گردد و باز هم این سوال مطرح می‌شود چرا امروز مورد پیگیری قرار گرفته است؟ حتماً باید به این پرسش پاسخ داده شود که اگر اشکالی وجود داشته چرا تا امروز کسی آن را پیگیری نکرده و امروز چه اتفاق و تاریخ خاصی وجود دارد که همه به دنبال پیگیری آن هستند؟

علوی با تاکید بر اینکه کشور در شرایطی است که به آرامش نیاز دارد، تصریح کرد: اینکه به دنبال موضوعاتی برویم که شرایط جامعه را دو قطبی کند و یا دوقطبی‌ها تشدید شود، اتفاق خوبی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: اینکه حذف بند چهار آئین‌نامه انتخاب شهردار قانونی هست یا نه، مجلس و نهادهای نظارتی تصمیم می‌گیرند اما این سوال وجود دارد که اگر فعالیت شهردار غیرقانونی بوده در طول چهار سال اخیر که دو سال آن متعلق به همین دولت است، چرا پیگیری نشده و مجلس پس از گذشت چندین سال از تصویب مصوبه در دولت شهید رئیسی امروز به فکر آن افتاده است؟ زمان در این موضوع شبهه برانگیز است.

وی در مورد میزان اهمیت مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت شهردار تصریح کرد: باید به تاریخ نگاه کنیم؛ شهردارانی که در رشته شهرسازی و یا رشته‌های مرتبط هم تحصیل نکرده بودند، موفق بودند. آقای کرباسچی، آقای قالیباف و آقای زاکانی را به عنوان شهرداران موفق می‌شناسند؛ درحالیکه هیچ یک از این افراد در دایره رشته‌های مرتبط قرار نمی‌گیرند.