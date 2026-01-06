دریافت 35 MB کد خبر 6715088 https://mehrnews.com/x3b5ND ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۳ کد خبر 6715088 فیلم هنر فیلم هنر ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۳ چندسکانس از هنرنمایی سعید پیردوست در فیلم گوزنها و سریال شبهای برره چندسکانس از هنرنمایی مرحوم سعید پیردوست در فیلم گوزنها و سریال پاورچین و شبهای برره را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط زمان مراسم خاکسپاری سعید پیردوست اعلام شد آخرین وضعیت سلامتی سعید پیردوست سعید پیردوست در بیمارستان بستری شد سعید پیردوست بیهیاهو اما مؤثر سالها در قاب تصویر زیست برچسبها سعید پیردوست پاورچین سریال شبهای برره
