دریافت 35 MB
کد خبر 6715088
  1. فیلم
  2. هنر
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۳

چندسکانس از هنرنمایی سعید پیردوست در فیلم گوزن‌ها و سریال شبهای برره

چندسکانس از هنرنمایی سعید پیردوست در فیلم گوزن‌ها و سریال شبهای برره

چندسکانس از هنرنمایی مرحوم سعید پیردوست در فیلم گوزن‌ها و سریال پاورچین و شبهای برره را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      1 0
      پاسخ
      تسلیت فراوان به مهران مدیری

    فیلم‌های پربازدید