۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

سعید پیردوست بی‌هیاهو اما مؤثر سال‌ها در قاب تصویر زیست

رئیس رسانه ملی با اشاره به درگذشت سعید پیردوست در پیامی نوشت که او از آن دست هنرمندانی بود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، سال‌ها در قاب تصویر زیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، رئیس رسانه ملی در پیامی درگذشت سعید پیردوست، هنرمند ارجمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت بازیگر توانمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر، زنده‌یاد سعید پیردوست را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

او از آن دست هنرمندانی بود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، سال‌ها در قاب تصویر زیست و با صداقت حرفه‌ای و حضوری باورپذیر در فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی، روایتگر بخش‌هایی از زندگی مردم شریف این سرزمین شد و بی‌گمان، همین خاطره‌اش را ماندگار خواهد کرد.

از خداوند رحمان برای آن هنرمند مردمی آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.»

کد خبر 6715567
عطیه موذن

