۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

آخرین وضعیت سلامتی سعید پیردوست

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون که چندی پیش در بیمارستان بستری شده بود، این روزها حال عمومی خوبی دارد و در منزل استراحت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون که چندی پیش به دلیل عفونت در بخش آی سی یو بیمارستان بستری شده بود، این روزها در منزل مشغول استراحت است.

شهرزاد پیردوست دختر این بازیگر پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سلامتی پدرش گفت: حال پدر خوب است و در منزل استراحت می‌کنند. ایشان حدود یک هفته پیش از بیمارستان مرخص شدند و اکنون در خانه روند درمان را پیگیری می‌کنیم.

پیردوست در اکثر فیلم‌های مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشته است.

ازجمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و ...

پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.

ندا زنگینه

