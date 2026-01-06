  1. هنر
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۰

زمان مراسم خاکسپاری سعید پیردوست اعلام شد

مراسم تشییع پیکر سعید پیردوست پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

این بازیگر بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت.

ندا زنگینه

