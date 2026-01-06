زمان مراسم خاکسپاری سعید پیردوست اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

این بازیگر بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت.