زمان مراسم خاکسپاری سعید پیردوست اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم خاکسپاری زنده یاد سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
این بازیگر بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت.
