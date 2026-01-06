دلجویی ماچادو از ترامپ: حاضرم جایزه صلح نوبل را به شما بدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تلاش کرد تا با معرفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فردی صلح طلب و عدالت خواه، نظر او را جلب کند.

این سیاستمدار ونزوئلایی تا پیش از ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا مهمترین گزینه مطرح برای به دست گرفتن سکان قدرت در کاراکاس محسوب می‌شد اما اکنون از سوی وی طرد شده است. کارشناسان دلیل طرد شدن وی را پذیرش جایزه صلح نوبلی می‌دانند که ترامپ خواهان آن بود.

ماچادو در مصاحبه با فاکس نیوز، به شکل متملقانه ای گفت: جایزه صلح نوبل را در همان ابتدا به ترامپ تقدیم کردم چون معتقد بودم او شایسته این جایزه است. تاکنون فرصت نشده اما دوست دارم این جایزه را به او تقدیم کنم!

پیشتر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا قصد ندارد از ماچادو حمایت کند تا بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند چرا که وی جایزه صلح نوبل خود را به ترامپ نداده است.

رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با تحقیر جریان‌های غرب‌گرای ونزوئلا به صراحت اعلام کرد که انتخاب ماچادو برای اداره ونزوئلا کار دشواری است زیرا او از حمایت کافی در افکار عمومی برخوردار نیست.