۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

ماچادو: آماده رهبری ونزوئلا هستم

«ماریا ماچادو» در سخنانی، خود را رهبر ونزوئلا پس از ربوده شدن رئیس‌جمهور قانونی این کشور توسط آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا ماچادو در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفت: آماده ام ونزوئلا را مطابق با مأموریتی که مردم به من داده‌اند اداره کنم.

وی اعلام کرد که او از پیش برای رهبری ونزوئلا انتخاب شده و آماده به دست گرفتن این مسئولیت است.

پیشتر، رهبر مخالفان ونزوئلا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تلاش کرد تا با معرفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فردی صلح طلب و عدالت خواه، نظر او را جلب کند.

این سیاستمدار ونزوئلایی تا پیش از ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا مهمترین گزینه مطرح برای به دست گرفتن سکان قدرت در کاراکاس محسوب می‌شد اما اکنون از سوی وی طرد شده است. کارشناسان دلیل طرد شدن وی را پذیرش جایزه صلح نوبلی می‌دانند که ترامپ خواهان آن بود.

ماچادو در مصاحبه با فاکس نیوز، به شکل متملقانه ای گفت: جایزه صلح نوبل را در همان ابتدا به ترامپ تقدیم کردم چون معتقد بودم او شایسته این جایزه است. تاکنون فرصت نشده اما دوست دارم این جایزه را به او تقدیم کنم!

