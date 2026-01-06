به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریا کورینا ماچادو، رهبر طرد شده مخالفان ونزوئلا اعلام کرد قصد دارد در اسرع وقت به کاراکاس برگردد و رئیسجمهور موقت این کشور را بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
وی، دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا را به فساد متهم کرد و گفت: در انتخابات، با بالای ۹۰ درصد آرا، پیروزی قاطع را به دست میآوریم.
رهبر مخالفان ونزوئلا وعده داد ونزوئلا را به قطب انرژی قاره آمریکا تبدیل میکند.
ماچادو که به خاطر پذیرش جایزه صلح نوبل، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرد شده، گفت: از زمان گرفتن جایزه در ماه اکتبر تاکنون با ترامپ صحبت نکرده است.
این در حالی است که معاون نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرده و ترامپ نیز وی را مسئول امور این کشور اعلام کرده است.
