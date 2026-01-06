علت کنار زدن معارضان ونزوئلایی توسط ترامپ از دید وال استریت ژورنال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک گزارش اطلاعاتی را بررسی کرده که نشان می‌دهد مخالفان ونزوئلایی با مشکلات زیادی برای اداره موقت کشور رو به رو خواهند بود.

بر اساس این گزارش، بهترین افراد برای اداره ونزوئلا در دوره انتقالی بعد از مادورو شخصیت‌های منتسب به نظام این کشور هستند.

در این گزارش آمده است، صدور این تحلیل و گزارش یکی از عواملی بود که باعث شد ترامپ از معاون مادورو به جای ماریا ماچادو رئیس جریان معارض حمایت کند.

لازم به ذکر است که حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور که نقض تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای جهان به دنبال داشته است.