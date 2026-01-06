تخلیه‌ و بارگیری بیش از ۵۴ میلیون تُن کالا در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره به تخلیه و بارگیری ۵۴ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۹۰۱ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بندر شهید رجایی افزود: از این میزان ۴۴ میلیون و ۸۷ هزار و ۵۲۲ تُن آن مربوط به کالای غیرنفتی بوده است.

وی عملکرد صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی را نیز ۲۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۴۸۶ تن اعلام کرد و ادامه داد: از مجموع تخلیه و بارگیری کالاها هفت میلیون و ۶۴۱ هزار و ۶۸۲ تُن مربوط به ترانزیت غیرنفتی بوده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، عملکرد بخش نفتی در ۹ ماهه امسال این بندر را نیز ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزارو ۳۷۹ تُن اعلام کرد.

عباس‌نژاد گفت: همچنین در بخش صادرات نفتی شش میلیون و ۲۷۷ هزار و ۲۳۰ تن کالا به مقاصد هدف صادر شده است.

وی عملکرد بخش کانتینری در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران را نیز یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۶۲ TEU عنوان کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: در این بازه زمانی سه میلیون و ۳۳۲ فروند شناور پهلودهی شده و سه میلیون و ۳۶۲ فروند نیز از بندر شهید رجایی خارج شده است.