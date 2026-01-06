به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر سه شنبه در نشست صنوف حمل‌ونقل با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی از افزایش قابل توجه تردد و ترانزیت ناوگان در مرز بین‌المللی اینچه‌برون خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ترددها و ترانزیت ورودی و خروجی ناوگان در این مرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۴۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان باری و ترانزیتی در فرآیند جابه‌جایی کالا از مرز اینچه‌برون نقش‌آفرینی کرده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این مرز در تبادلات تجاری کشور است.

وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های حمل‌ونقلی در سطح استان افزود: طی ۹ ماهه امسال، بیش از ۶ میلیون و ۴۸ هزار و ۵۹۵ تن کالا از طریق شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان جابه‌جا شده که این آمار، افزایش صدور بارنامه‌ها و پویایی بخش حمل‌ونقل استان را تأیید می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: در همین بازه زمانی، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر با انجام بیش از ۲ میلیون سفر جابه‌جا شده‌اند و در این فرآیند، ۱۷ هزار و ۵۰۰ راننده در بخش‌های باری، مسافری و ترانزیتی فعالیت داشته‌اند.

مصدقی با تأکید بر نقش تعامل صنوف حمل‌ونقل در تحقق این دستاوردها اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هماهنگی و همکاری صنوف حمل‌ونقل استان همواره مستمر، قانون‌مند و مؤثر بوده و همین انسجام، زمینه‌ساز تداوم روند رو به رشد این بخش شده است.

در حاشیه این نشست، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان از اقدامات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، به‌ویژه اجرای سه‌شنبه‌های مردمی با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات و مشکلات مردم، قدردانی کرد.

در ادامه نشست، نمایندگان صنوف حمل‌ونقل نیز به بیان مسائل و مطالبات خود از جمله پیگیری قراردادهای حمل گندم، رفع مشکلات ترمینال‌ها، تأمین قطعات یدکی ناوگان، رفع اختلال سامانه‌ها و موضوع شرکت‌های بزرگ‌مقیاس پرداختند.