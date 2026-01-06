ادغام تالارهای مرکز مبادله؛ تغییر شیوه تأمین ارز کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ و بر اساس تصمیم رسمی بانک مرکزی، دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا در یکدیگر ادغام شدند و به این ترتیب، فرآیند تأمین ارز کالاها و خدمات کشور در قالب یک تالار واحد انجام می‌شود.

بر اساس این مصوبه، ارز کالاهای اساسی و خدماتی که پیش از این مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، به‌استثنای گندم و دارو، از این پس با نرخ روزانه تالار مرکز مبادله تأمین خواهد شد.

طبق تصمیم دولت، پرداخت ارز ترجیحی صرفاً به واردات گندم و دارو محدود شده و سایر کالاهایی که پیش‌تر از این نوع ارز استفاده می‌کردند، باید ارز مورد نیاز خود را از تالار حواله مرکز مبادله و بر مبنای نرخ توافقی دریافت کنند.

در همین ارتباط، علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم توضیح داد: ارز در مرکز مبادله به‌صورت رسمی تک‌نرخی شده و عملاً دو بازار موجود در این مرکز با یکدیگر ادغام شده‌اند.

وی افزود: از این پس، قیمت ارز در تالار حواله مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات خواهد بود و همه متقاضیان موظف‌اند ارز مورد نیاز خود را بر اساس نرخ همین تالار تأمین کنند.

سعیدی تأکید کرد: این سیاست به معنای ادغام کامل بازارهای ارزی در مرکز مبادله است و ارز از این پس با یک نرخ واحد و بر پایه سازوکار تالار حواله عرضه می‌شود.

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی، نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به ۱۳۲ هزار و ۲۶۰ تومان رسیده و نرخ حواله دلار نیز ۱۲۸ هزار و ۴۰۸ تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت اسکناس یورو ۱۵۴ هزار و ۹۴۳ تومان و نرخ حواله یورو ۱۵۰ هزار و ۴۳۰ تومان اعلام شده است. درهم امارات نیز در بازار اسکناس ۳۶ هزار و ۱۳ تومان و در تالار حواله ۳۴ هزار و ۹۶۴ تومان قیمت‌گذاری شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارز مرکز مبادله، پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، به‌عنوان مرجع اصلی تأمین ارز کالاها و خدمات کشور ایفای نقش می‌کند و نوسانات نرخ‌ها نیز از مسیر همین تالار دنبال خواهد شد.