به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه در بازار ارز تجاری با رشد قیمتها در هر دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا پیگیری شد؛ روندی که نشان میدهد همزمان با افزایش تحرک تقاضا، بازار اسکناس و حواله مسیر صعودی نسبتاً همراستایی را تجربه کردهاند.
بر اساس نرخهای رسمی اعلامی مرکز مبادله، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی محسوب میشود با افزایش ۱۵۲۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۱۱۱ هزار و ۲۴۳ تومان رسید. نرخ خرید دلار نیز ۱۱۰ هزار و ۲۴۱ تومان ثبت شد که بیانگر تداوم تعادل نسبی میان قیمتهای خرید و فروش در بازار نقدی ارز است.
در همین تالار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز افزایش قیمت را تجربه کردند؛ بهطوریکه نرخ فروش یورو به ۱۳۰ هزار و ۲۹۶ تومان و نرخ خرید آن به ۱۲۹ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۰ هزار و ۲۹۰ تومان و نرخ خرید ۳۰ هزار و ۱۸ تومان روی تابلوی معاملات قرار گرفت.
تالار دوم مرکز مبادله در ساختار جدید بازار ارز، نقش مرجع کشف نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی را بر عهده دارد و تحولات آن، تصویری قابل اتکا از وضعیت عرضه و تقاضای بازار نقدی ارائه میدهد. روند معاملات امروز حاکی از ورود فشار تقاضای تازهای است که خود را بهصورت افزایش تدریجی قیمتها نشان داده است.
در مقابل، تالار اول مرکز مبادله که محل معاملات حوالهای بازار ارز تجاری است نیز همراستا با بازار اسکناس در مسیر صعودی حرکت کرد. نرخ فروش حواله دلار امروز با رشد ۱۹۰۵ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۷۸ هزار و ۱۶۰ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز در سطح ۷۷ هزار و ۴۵۷ تومان تثبیت شد.
حواله درهم امارات در تالار اول با نرخ فروش ۲۱ هزار و ۲۸۲ تومان و نرخ خرید ۲۱ هزار و ۹۱ تومان معامله شد. حواله یورو نیز روند افزایشی داشت و نرخ فروش آن به ۹۱ هزار و ۵۴۸ تومان و نرخ خرید به ۹۰ هزار و ۷۲۴ تومان رسید.
بازار تحت فشار تقاضا؛ اما بدون علائم تنش
بررسی رفتار قیمتها در معاملات امروز بازار ارز تجاری نشان میدهد اگرچه روند صعودی در هر دو تالار مشهود است، اما این افزایشها نشانهای از هیجان یا بینظمی در بازار ندارد. فاصله محدود میان نرخهای خرید و فروش، بهویژه در بازار اسکناس، بیانگر فعال بودن جریان عرضه و نبود کمبود فوری ارز است.
با این حال، همزمانی رشد قیمتها در بازار حوالهای و بازار نقدی، از شکلگیری فشار تقاضای جدید خبر میدهد؛ فشاری که میتواند ناشی از افزایش نیازهای تجاری پایان سال، انتظارات تورمی یا جابهجایی تقاضا میان بازارهای رسمی و غیررسمی باشد. حرکت همجهت دو تالار نشان میدهد سیگنالهای قیمتی بهطور کامل در بازار هضم شده و فعالان تجاری، تصمیمات خود را بر مبنای نرخهای جدید تنظیم کردهاند.
در مجموع، تصویر امروز بازار ارز تجاری بیش از آنکه بازتابدهنده یک بازار ملتهب باشد، حکایت از بازاری «در حال تعدیل» دارد؛ بازاری که اگرچه تحت فشار تقاضا قرار گرفته، اما فعلاً بدون شوکهای ناگهانی و با اتکا به سازوکار عرضه و کشف قیمت، مسیر خود را ادامه میدهد.
نظر شما