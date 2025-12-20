به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری در معاملات امروز، شنبه ۲۹ آذرماه، شاهد دو روند متفاوت در تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا بود؛ به‌گونه‌ای که در تالار دوم، قیمت دلار نسبت به روز کاری گذشته بدون تغییر تثبیت شد، اما در مقابل، نرخ حواله‌ها در تالار اول با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد.

بر اساس نرخ‌های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی به شمار می‌رود امروز با ثبات نسبت به روز کاری قبل، ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار نیز در این تالار ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان ثبت شد که نشان‌دهنده تداوم تعادل در بازار نقدی ارز است.

در همین تالار، قیمت یورو با کاهش همراه بود؛ به‌طوری که نرخ فروش یورو به ۱۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و نرخ خرید آن به ۱۲۷ هزار و ۴۳۸ تومان رسید. درهم امارات نیز بدون تغییر محسوس، با نرخ فروش ۲۹ هزار و ۸۷۶ تومان و نرخ خرید ۲۹ هزار و ۶۰۷ تومان روی تابلوی مرکز مبادله قرار گرفت.

تالار دوم در سازوکار جدید مرکز مبادله، نقش مرجع اعلام نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی را ایفا می‌کند و تحولات قیمتی آن بازتاب‌دهنده شرایط عرضه و تقاضا در بازار نقدی است؛ بازاری که امروز نشانه‌ای از فشار تقاضای جدید در آن مشاهده نشد.

در مقابل، در تالار اول مرکز مبادله که محل انجام معاملات حواله‌ای بازار ارز تجاری است، مسیر قیمت‌ها متفاوت از بازار اسکناس بود. نرخ فروش حواله دلار امروز با افزایش هزار و ۲۶۹ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ۷۶ هزار و ۲۵۵ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز در سطح ۷۵ هزار و ۵۶۹ تومان تثبیت شد.

حواله درهم امارات در تالار اول نیز افزایش یافت و در بخش فروش با نرخ ۲۰ هزار و ۷۶۴ تومان و در بخش خرید با قیمت ۲۰ هزار و ۵۷۷ تومان معامله شد. حواله یورو نیز روندی صعودی داشت و نرخ فروش آن به ۸۹ هزار و ۳۷۳ تومان و نرخ خرید به ۸۸ هزار و ۵۶۸ تومان رسید.

بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد با وجود ثبات نرخ دلار در بازار اسکناس، افزایش نرخ‌ها در بازار حواله‌ای بیانگر تغییر انتظارات فعالان تجاری و حساسیت بالاتر این بخش نسبت به تحولات آتی سمت عرضه ارز است. تجربه بازار ارز حاکی از آن است که تحرکات تالار اول، به‌دلیل ماهیت پیش‌نگرانه معاملات حواله‌ای، معمولاً زودتر از بازار نقدی به تغییرات سیاستی و شرایط عرضه واکنش نشان می‌دهد.

در مجموع، ثبات دلار در کانال ۱۰۹ هزار تومان در تالار دوم، هم‌زمان با رشد نرخ حواله‌ها در تالار اول، از تداوم یک واگرایی کوتاه‌مدت میان بازار نقدی و حواله‌ای حکایت دارد؛ واگرایی‌ای که تداوم یا تعدیل آن تا حد زیادی به وضعیت عرضه ارز در روزهای آینده وابسته خواهد بود.