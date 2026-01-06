  1. دانشگاه و فناوری
پرداخت وام ۴۰ میلیونی عمره برای دانشجویان وزارت علوم آغاز شد

پرداخت وام ۴۰ میلیونی عمره برای دانشجویان وزارت علوم آغاز شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز پرداخت وام ۴۰ میلیون تومانی عمره دانشجویی خبر داد و اعلام کرد دانشجویان متقاضی می‌توانند برای دریافت اقدام کنند.

شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلات مالی ویژه عمره دانشجویی افزود: دانشجویان متقاضی وام عمره که از طریق دانشگاه یا نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به صندوق رفاه معرفی می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به بانک طرف تعهد صندوق، وام ۴۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند.

وی درباره طولانی شدن روند پرداخت این تسهیلات توضیح داد: در ابتدا بانک عامل برای ارائه وام، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را تعیین کرده بود اما با پیگیری صندوق رفاه، مصوبه جدیدی برای افزایش سقف وام به ۴۰ میلیون تومان اخذ شد که همین تغییر باعث ایجاد وقفه‌ای در اجرای طرح شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در بازه زمانی ۲۵ آبان تا ۵ دی ۱۴۰۴، حدود ۸ هزار دانشجو به عمره مفرده اعزام شدند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز اعلام کرد: وام عمره دانشجویان وزارت بهداشت، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد تاکنون پرداخت شده و تنها برخی چالش‌های وزارت علوم با بانک عامل باعث تأخیر در پرداخت‌ها شده بود که پیگیر رفع این مشکل هستیم تا تمامی دانشجویان وام خود را دریافت کنند.

زهرا سیفی

