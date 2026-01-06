به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح گسترده عملکرد اوقاف در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، درمانی و حقوقی، بر نقش محوری بقاع متبرکه در پویایی فرهنگی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به تنوع و گستره برنامههای اجراشده در بقاع متبرکه اظهار کرد: اگر امروز در بقاع متبرکه استان قزوین حضور پیدا کنید، بهروشنی میبینید که این اماکن مقدس در تمام ایام سال، از برنامههای متنوع، هدفمند و اثرگذار برخوردار هستند. این سخن از سر خودستایی نیست، بلکه واقعیتی است که حذف آن، بیش از همه برای نخبگان و اهالی رسانه قابل لمس خواهد بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: بخش مهمی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استان، امروز در بقاع متبرکه لازمالتکریم رقم میخورد و اگر این برنامهها بهموقع اجرا نشوند یا کنار گذاشته شوند، آثار منفی آن بهسرعت در فضای اجتماعی نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری پرشور مناسبتهای مذهبی و ملی گفت: بسیاری از آیینهایی که در برخی استانها به فراموشی سپرده شدهاند، امروز در بقاع متبرکه قزوین با حضور گسترده مردم برگزار میشود. همین محافل و مجالس، یکی از دلایل اصلی عدم رویگردانی مردم از معارف دینی و ارزشهای الهی است.
مجیدی با اشاره به اعتکاف بهعنوان نمونهای از این استقبال مردمی تصریح کرد: حضور پرشور نوجوانان، جوانان، زنان و مردان در آئین اعتکاف نشان میدهد مردم ما همچنان پایبند به معارف اسلامی، الهی و ایرانی خود هستند و این واقعیت، پاسخ روشنی به جریانهایی است که تلاش میکنند ناکارآمدی را القا و ناامیدی را در جامعه پمپاژ کنند.
وی تأکید کرد: ارائه آمار عملکرد اوقاف برای دفاع رسانهای نیست، بلکه برای شفافسازی در برابر قضاوتهای نادرست و بعضاً مغرضانهای است که بدون اطلاع دقیق مطرح میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با ارائه گزارشی از خدمات مالی اوقاف اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته، از محل درآمد موقوفات، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در راستای اجرای نیات واقفان هزینه شده که این خدمات به ۱۶ هزار و ۹۷ نفر از شهروندان استان رسیده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر در حوزه دارو و درمان تحت پوشش قرار گرفتهاند و بیش از ۵۴ میلیارد تومان برای هزینههای درمانی شامل عمل جراحی، دیالیز، دارودرمانی و خدمات پزشکی هزینه شده است.
مجیدی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۲۹۸ نفر از مستمندان آبرومند از محل موقوفات بهرهمند شدهاند و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز در حوزه تأمین لوازمالتحریر مورد حمایت قرار گرفتهاند. جامعه هدف این خدمات، اقشار مختلفی از دانشآموزان، دانشجویان، طلاب، کشاورزان، زنان سرپرست خانوار و حتی تجار ورشکسته را شامل میشود.
وی با اشاره به حمایت از فعالیتهای مذهبی گفت: در حوزه مساجد، هیئات مذهبی، مواکب و فعالیتهای فرهنگی نیز طی ماههای گذشته بیش از ۲۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت موقوفات پرداخت و گفت: استان قزوین در حوزه تثبیت مالکیت اراضی وقفی جزو استانهای پیشرو کشور است؛ بهطوری که تمامی ۱۲۷۰ سند دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگ تبدیل شده و بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی وقفی در سامانه ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۹۳ درصد موقوفات استان دارای سند تکبرگ شدهاند و تنها حدود ۷ درصد باقی مانده که آن هم در مسیر قانونی اخذ سند قرار دارد.
اوقاف حاضر به باج دادن یا نادیده گرفتن حقوق موقوفات نیست
مجیدی با تأکید بر رویکرد تعاملی اوقاف گفت: ما بهدنبال حل مسائل از مسیر قانون، گفتوگو و تعامل هستیم و بارها اعلام کردهایم که آماده پاسخگویی، شفافسازی و حتی مناظره در رسانهها و در جمع مردم هستیم.
وی تصریح کرد: هدف مجموعه اوقاف خوشبینسازی مردم به نظام اسلامی از مسیر خدمت صادقانه است؛ نه با چشمپوشی از حقوق موقوفات و نه با رفتارهای سلیقهای. ما امانتدار نیت واقفان هستیم و با قدرت از این امانت دفاع خواهیم کرد.
با انتقاد از برخی فضاسازیها و قضاوتهای یکسویه درباره عملکرد اوقاف گفت: ما در دل مردم هستیم و از پاسخگویی فرار نمیکنیم. اگر به اندازه زمانی که صرف تخریب اوقاف میشود، یک جلسه برای گفتوگو و شنیدن توضیحات گذاشته شود، بسیاری از سوءتفاهمها برطرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: مسئولیت در نظام اسلامی یعنی گفتوگو در مدار قانون، نه در مدار سلیقه. مجموعه اوقاف استان قزوین در ادوار مختلف، با استانداران، نمایندگان مجلس، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا جلسات متعدد و مستمری برای حلوفصل مسائل اراضی موقوفه برگزار کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: در حوزه «تبدیل به احسن» و «افراز یکجا» تنها استانی که بهصورت جدی و مستمر این مسیر قانونی را طی میکند، استان قزوین است؛ اما متأسفانه در برخی موارد، با وجود اخذ مجوزهای قانونی، ارادهای برای اجرا وجود ندارد و اوقاف امکان اجبار دستگاهها را ندارد.
وی با اشاره به پروژههای معطلمانده اظهار کرد: مجوزهایی که بعضاً شش سال از صدور آنها گذشته، هنوز اجرایی نشدهاند. وقتی یک متولی قانونی همه مسیرها را طی میکند، مجوز میگیرد و حتی به قیمت کارشناسی میرسد، اما اجرا نمیشود، انتظار حل مسئله چگونه ممکن است؟
مجیدی با تأکید بر اینکه اوقاف حاضر به باج دادن یا نادیده گرفتن حقوق موقوفات نیست، تصریح کرد: ما بلد نیستیم برای رضایتسازی ظاهری، از حقوق وقف و نیت واقف کوتاه بیاییم. خوشبینسازی مردم به نظام اسلامی با خدمت صادقانه محقق میشود، نه با واگذاری غیرقانونی یا چشمپوشی از حق موقوفه.
سکوت اوقاف از ناتوانی نیست
وی با بیان اینکه سکوت اوقاف از ناتوانی نیست، گفت: ما پاسخ داریم، اما بنا نداریم هر تریبونی را به محل جدال تبدیل کنیم. با این حال، بهصراحت اعلام میکنم هر فرد یا مجموعهای که اوقاف را متهم میکند، اگر آماده گفتوگوی مستند و شفاف است، ما آماده مناظره در رسانه، مسجد یا در جمع مردم هستیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: رسانه در انقلاب اسلامی نقش روشنگری دارد، نه تخریب. وقتی فردی بدون داشتن سند اجاره یا مدرک قانونی، مدعی ظلم میشود، باید پرسید معیار قضاوت چیست؟ تصرف بدون سند، ظلم به موقوفه و حقوق عمومی است، نه دفاع از مردم.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی اخیر خاطرنشان کرد: در مواردی که سالها برای تبدیل به احسن یا حل اختلاف وقت گذاشته شده و همکاری صورت نگرفته، اوقاف ناگزیر است از مسیر قضائی اقدام کند. این تصمیم از سر اجبار است، نه تمایل.
مجیدی در پایان با اشاره به نمونههای موفق حل اختلاف گفت: در برخی روستاها و مناطق استان، با همراهی مردم و مسئولان محلی، مشکلات اراضی وقفی بهطور کامل حل شده و مالکیت مردم تثبیت شده است. این تجربهها نشان میدهد هر جا گفتوگو و قانون مبنا قرار گرفته، مسئله حل شده است.
