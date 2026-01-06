به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه فوریت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان شهرستان سرخه پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخه درباره این کارگروه توضیح داد: کارگروه فوریت روانی و اجتماعی دانش آموزان شهرستان با هدف صیانت از سلامت روانی این قشر تشکیل شده است.

علی اکبر مونسان با بیان اینکه ضرورت صیانت از سلامت روانی اجتماعی و تربیتی دانش آموزان شهرستان سرخه سبب ایجاد این کمیته شده است افزود: در کنار مدیریت آموزش و پرورش و همچنین معاونت‌های پرورشی و تربیت بدنی و همچنین سلامت مشاوران مدارس و مدیران شهرستان سرخه نیز در این کار گروه حضور دارند.

وی با بیان اینکه بررسی موردی دانش آموزان پرخطر و در معرض آسیب محور اصلی کارکرد این کمیته است افزود: تلاش ما در این کمیته ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش سرخه همچنین با بیان اینکه شناسایی به موقع موارد پرخطر و اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله رویکردهای این کمیته است، گفت: این کمیته همچنین می‌کشد تا برنامه‌ریزی برای مداخلات حمایتی و پیشگیرانه را در خصوص دانش آموزان شهرستان در دستور کار قرار بدهند.