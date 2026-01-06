  1. جامعه
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

فراخوان سومین رویداد ملی «مدارس آینده» منتشر شد

فراخوان سومین رویداد ملی «مدارس آینده» با هدف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سومین رویداد ملی «مدارس آینده» را با محورهای؛ «تأثیر آموزش، یادگیری و تحول تربیتی در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی»، «مدرسه آینده، کانون تربیت و پیشرفت محله (مدرسه در مقیاس شهر)»، «مدرسه آینده و محیط کالبدی (مدرسه در مقیاس کالبد)»، مدرسه آینده و تجهیزات و فناوری های آموزشی (مدرسه در مقیاس اجزاء) برگزار می کند.

این رویداد با هدف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به ظرفیت ها و چالش های جدید در عرصه آموزش و پرورش، هم‌راستا با اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و از تمامی صاحبنظران، مدیران و معلمان، دانش آموزان، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران، دانشگاهیان، مهندسان مشاور، صاحبان ایده و فعالان حوزه آموزش دعوت شده است؛ آثار، ایده‌ها، مقالات و دستاوردهای خود را در محورهای تعیین‌شده به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

زمان برگزاری این رویداد بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در تهران اعلام شده است.

فاطمه کریمی

