نهضت توسعه عدالت؛ جهشی ۵ برابری در نوسازی مدارس ایلام

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مدرسه به عنوان نخستین نهاد آموزشی و اجتماعی پس از خانواده، محلی برای شکلگیری شخصیت و جهتگیری فکری کودکان و نوجوانان است که در آن نهتنها آموزش علمی بلکه تربیت فرهنگی و اخلاقی آنان نیز صورت میگیرد؛ از همین رو توجه و رسیدگی به وضعیت مدارس و تجهیز ساختاری آنها نقشی اساسی در کیفیت پرورش نسل آینده دارد، زیرا فضاهای آموزشی و امکانات موجود در مدرسه میتوانند به طور مستقیم بر انگیزه و یادگیری دانشآموزان اثرگذار باشند.
وقتی زیرساختهای مدرسه ناکافی باشد یا محیط آموزشی از تجهیزات مناسب محروم بماند، امکان رشد علمی و ذهنی دانشآموزان کاهش مییابد و این کمبودها در بلندمدت به افت سطح آموزشی جامعه منجر میشود؛ بنابراین رسیدگی به مدارس صرفاً یک عمل عمرانی نیست، بلکه اقدامی بنیادی در مسیر توسعه پایدار است.
بررسیها نشان داده تجهیز مدارس با وسایل کمکآموزشی مدرن، کارگاههای کاربردی، آزمایشگاههای مجهز و فضاهای ورزشی متنوع میتواند تواناییهای ذهنی و جسمی دانشآموزان را گسترش دهد و زمینه بروز استعدادهای گرانبهای آنان را فراهم آورد.
از سوی دیگر کیفیت مدرسه فقط به ساختمان و تجهیزات محدود نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی منظم، تربیت معلمان کارآزموده و ایجاد محیطی امن و دلگرمکننده برای یادگیری است؛ چنین محیطی حس تعلق، آرامش و انگیزه یادگیری را در دانشآموزان افزایش میدهد و آنان را به شهروندانی پویا و مسئولیتپذیر بدل میکند.
در نتیجه اهمیت رسیدگی و ساماندهی مدارس فراتر از وظیفه اجرایی یا اداری بوده و به یک مسئولیت اجتماعی و ملی تبدیل میشود؛ زیرا با ایجاد مدارس استاندارد، مجهز و انسانی در حقیقت پایههای آینده روشنتر برای نسلهای بعدی بنا نهاده میشود.
اجرای گسترده طرح نهضت توسعه عدالت
مدیر نوسازی مدارس استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدرسه نهتنها محل آموزش دروس که بستر شکلگیری شخصیت هویت و آینده نسلهای فردا است و از همینرو رسیدگی به وضعیت فیزیکی تجهیز ساختاری و ارتقا کیفیت محیط آموزشی ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه انسانی و اجتماعی کشور بهشمار میرود.
جلال حمره با اشاره به اجرای گسترده طرح نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲۴ پروژه در قالب این نهضت در دست اجرا میباشد که شامل مدارس یک کلاسه تا پانزده کلاسه هنرستانها و فضاهای ورزشی میشود و این حجم از فعالیت نسبت به سنوات گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: با وجود گستردگی پروژهها تلاش شده کیفیت فدای کمیت نشود و به همین منظور مدارس یک تا شش کلاسه با روش نوین ساختمانهای بنایی مسلح در حال ساخت هستند که این روش در میان پروژههای دولتی استان بیسابقه بوده و مقاومت بسیار بالایی در برابر زلزله دارد، ضمن آنکه با بافت فرهنگی و توان اجرایی محلی نیز هماهنگ است.
وی افزود: در ساخت مدارس بزرگتر نیز از فناوریهای نوین ساختوساز استفاده شده و تلاش گردیده تا در بخشهایی مانند دیوارچینی، نازککاری و نصب تجهیزات، استانداردهای روز از نظر عایق حرارتی و سازگاری با محیط زیست رعایت شود؛ در همین راستا مدرسهای ششکلاسه در شهر ایلام با رویکردی مبتنی بر اصول زیستمحیطی در حال احداث است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین خاطرنشان کرد: طراحی فضاهای آموزشی بهگونهای انجام میشود که مدارس بهعنوان کانون محله شناخته شوند و امکان استفاده اهالی مناطق روستایی و شهری از فضاهای عمومی مدرسه در ساعات غیرآموزشی فراهم باشد که این امر در نگهداری و پایداری فضاهای آموزشی نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
وی در پایان با اشاره به روند تجهیز مدارس گفت: در پروژههای نهضت توسعه عدالت تجهیزات کمکآموزشی از جمله ویدیو پروژکتور برای هوشمندسازی کلاسها نصب خواهد شد و نیمکتهای تحویلی نیز بهصورت تکنفره و با هدف افزایش آسایش دانشآموزان طراحی شدهاند و تلاش میشود تمامی مدارس با همین سبک و سیاق به آموزش و پرورش تحویل داده شوند.
در نهایت، مدرسه نهتنها محل آموزش دروس که بستر شکلگیری شخصیت، هویت و آینده نسلهای فردا است و از همینرو رسیدگی به وضعیت فیزیکی، تجهیز ساختاری و ارتقا کیفیت محیط آموزشی، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه انسانی و اجتماعی کشور بهشمار میرود که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
