جهش بیش از ۱۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴) با رشد چشمگیر شاخص‌ها همراه شد. شاخص کل بورس با افزایش ۱۱۱ هزار و ۸۷۳ واحدی در سطح ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۲۴ هزار و ۸۳۴ واحدی به یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۶۱۷ واحد رسید که نشان‌دهنده بهبود تقاضا در کلیت بازار است.

در جریان معاملات امروز بورس تهران، ۴۱۲ هزار و ۳۴۷ معامله انجام شد و ارزش معاملات به ۱۹۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان رسید. همچنین حجم معاملات بالغ بر ۳۱.۵ میلیارد سهم گزارش شد.

ارزش بازار بورس نیز به ۱۲۸ هزار و ۴۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در بازار نقدی فرابورس ایران نیز روندی صعودی حاکم بود؛ به‌طوری که شاخص کل فرابورس با رشد ۸۰۹ واحدی به سطح ۳۴ هزار و ۲۲۷ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۸ هزار و ۸۵۷ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴ هزار و ۳۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. در این بازار، ۲۸۷ هزار و ۹۳۹ معامله به ارزش بیش از ۱,۵۲۰ هزار میلیارد تومان و حجم ۱۴ میلیارد سهم انجام شد.