به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه شاخص‌ها و افزایش ارزش معاملات به کار خود پایان داد؛ به‌طوری که هم شاخص کل و هم شاخص هم‌وزن در مسیر صعودی حرکت کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیریت بازار، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۷۲ هزار و ۵۲۳ واحدی نسبت به روز کاری قبل، در سطح ۳ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۵۹۸ واحد ایستاد. افزایش همزمان شاخص کل و نماگر هم‌وزن نشان می‌دهد که رشد بازار محدود به چند نماد شاخص‌ساز نبوده و طیف گسترده‌تری از سهام با تقاضا مواجه شده‌اند.

همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱۵ هزار و ۶۱۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۸ هزار و ۸۶۳ واحد رسید که حاکی از بهبود نسبی فضای عمومی معاملات و افزایش توجه سرمایه‌گذاران به نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

در پایان معاملات امروز، ارزش بازار بورس تهران به بیش از ۱۱۱ هزار و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. در این روز، مجموعاً ۶۳۵ هزار و ۹۳۹ فقره معامله در بازار سهام به ثبت رسید که طی آن بیش از ۳۷.۴ میلیارد سهم میان معامله‌گران دست‌به‌دست شد.

ارزش معاملات بازار نقدی بورس تهران نیز به حدود ۱۸۷ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان رسید که بیانگر بهبود نسبی نقدشوندگی بازار و افزایش تحرک جریان پول در معاملات سهام است.

در بازار فرابورس ایران نیز روندی مشابه بورس تهران مشاهده شد و نماگرهای اصلی این بازار با افزایش همراه بودند.

بر این اساس، شاخص کل فرابورس (آیفکس) در پایان معاملات امروز با رشد ۵۰۵ واحدی در سطح ۳۱ هزار و ۴۳۷ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان این روز معاملاتی به بیش از ۱۷ هزار و ۳۱۷ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش بازار پایه فرابورس نیز حدود ۳ هزار و ۹۹۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد که مجموعاً بیانگر سهم قابل توجه فرابورس در ارزش کل بازار سرمایه کشور است.

در معاملات امروز فرابورس، ۲۸۲ هزار و ۵۰۱ فقره معامله انجام شد که طی آن حدود ۲۰.۸ میلیارد ورقه بهادار معامله شد. ارزش معاملات فرابورس ایران نیز به حدود ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.