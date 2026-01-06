به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش «چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه» ظهر سه شنبه با حضور یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان چالوس، امام جمعه چالوس، امام جمعه مرزن‌آباد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، اعضای شورای تأمین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فرهیختگان فرهنگی و هنری، در سالن همایش مجتمع آموزشی رفاهی امامت چالوس برگزار شد.

فرماندار شهرستان چالوس در این مراسم با تأکید بر نقش اثرگذار فرهنگ، هنر و رسانه در ارتقای هویت اجتماعی و تقویت سرمایه‌های انسانی، اظهار کرد: تجلیل از مفاخر فرهنگی و هنری، پاسداشت سال‌ها تلاش و تعهد افرادی است که با آثار و فعالیت‌های خود در مسیر اعتلای فرهنگی جامعه گام برداشته‌اند.

یحیی یوسف‌پور افزود: شناسایی و معرفی چهره‌های ماندگار، علاوه بر ایجاد انگیزه در نسل جوان، زمینه انتقال تجربیات ارزشمند این افراد به آیندگان را فراهم می‌کند و موجب تقویت پیوند میان فرهنگ بومی و توسعه پایدار می‌شود.

در پایان این همایش، از مهدی مددکار، مؤمن توپا ابراهیمی، مسعود آقاجانی میانده، داود آبیاری لنگرودی، بهرام فهیمی، ایرج سام دلیری، وجیهه تیرکمانی باراندوزی، منصور هرنجی و مجید شاپوری به عنوان چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان چالوس با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

این همایش در راستای پاسداشت تلاش‌های ماندگار فعالان فرهنگی و هنری و با هدف ترویج ارزش‌های فرهنگی و رسانه‌ای در شهرستان چالوس برگزار شد.