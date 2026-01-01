به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل شامگاه پنجشنبه در مراسم «جشن پسران ایران» که به مناسبت میلاد باسعادت امام جواد (ع) و با هدف تجلیل از پسران نخبه استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تربیت نسل جوان بر پایه ایمان، اخلاق و هویت دینی و ملی، گفت: نخبهای که از دین و معنویت فاصله داشته باشد، هرچند در دنیا در اوج باشد، اما برای سعادت حقیقی انسان و آخرت هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه فرهنگی و معنوی، اظهار کرد: خداوند متعال کاملترین برنامه تعالی انسان را از طریق وحی و انبیای الهی ارائه کرده و هیچ مکتب بشری، اعم از روانشناسی و جامعهشناسی، قادر به تدوین برنامهای جامع برای سعادت دنیا و آخرت انسان نیست.
مطهریاصل با بیان اینکه دیدگاههای بشری تنها به ابعاد دنیوی انسان میپردازند، افزود: اگر کسی معتقد باشد که زندگی انسان به دنیا ختم میشود، میتواند از همین مکاتب تبعیت کند، اما اگر باور به حیات پس از مرگ و عالم آخرت وجود دارد، تنها کسانی که آن عوالم را میشناسند انبیای الهی هستند و راه سعادت حقیقی، تبعیت کامل از تعالیم آنان است.
امام جمعه تبریز با اشاره به مفهوم صحیح «تربیت متناسب با زمان»، تصریح کرد: منظور از همگامی با زمان، غربزده تربیت کردن فرزندان نیست؛ بلکه یعنی جوانان و نوجوانان ما در علم، اقتصاد، فرهنگ و هنر سرآمد باشند، اما در چارچوب ضوابط اسلامی و ارزشهای دینی حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نخبهای که نماز نمیخواند یا به حجاب و احکام الهی پایبند نیست، هرچند جوایز دنیوی دریافت کند، اما در منطق دینی انسان موفقی به شمار نمیآید، چراکه علم و توانمندی صرف، بدون ایمان، ارزش انسانساز ندارد.
وی با تأکید بر نقش خانوادهها و متولیان آموزش و تربیت گفت: بخش زیادی از آسیبهای تربیتی نوجوانان و جوانان ناشی از ضعف مسئولین تربیتی در شیوه صحیح گفتوگو و تربیت است. اگر دین خدا بهدرستی و با منطق به نسل جوان منتقل شود، جامعه هم در دنیا پیشرو خواهد بود و هم در آخرت سعادتمند.
در پایان این مراسم، امام جمعه تبریز ضمن قدردانی از نخبگان، دانشآموزان، خانوادهها و برگزارکنندگان برنامه، ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر ایمان، علم و عشق به میهن اسلامی، نسل آینده ایران اسلامی بیش از پیش در مسیر پیشرفت و تعالی گام بردارد.
